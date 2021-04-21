Созданный для МКС модуль "Наука" не будет использоваться на новой станции

Модуль "Наука" российского сегмента Международной космической станции Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Модуль "Наука", который отправят к МКС в июле, не планируют использовать в новой космической станции, сообщил "Интерфаксу" замгенконструктора ракетно-космической корпорации "Энергия", член-корреспондент РАН Владимир Соловьев.

"Нет, она ("Наука") уже так повязана на Земле интеллектом с ныне летающей МКС, что ее просто невозможно приспособить к новой станции", - сказал Соловьев.

По его словам, модуль также израсходовал часть ресурса во время пребывания на Земле. "Это иллюзия, что она новая - "Наука". Вы, наверно, знаете, что эта "Наука" мучилась-мучилась, создавалась-создавалась, а как известно, ресурс он и на Земле тратится", - пояснил он.

"Если "Науку" мы этим летом запустим и она поработает до 2025-2027 года, наверно, мы ее очень хорошо поэксплуатируем", - добавил Соловьев.

Запуск модуля "Наука" запланирован на июль 2021 года, в данный момент он проходит испытания. До этого сроки запуска модуля неоднократно переносились.

Изначально пуск МЛМ "Наука" был назначен на 2017 год, но был перенесен на 2018 год, как сообщалось, из-за засора в топливной системе. Засор мог спровоцировать поломку двигательной системы МКС, поэтому модуль был возвращен производителю на доработку. Позднее глава "Роскосмоса" сообщил, что основной причиной проблем с топливной системой "Науки" был не засор, а брак, кроме того, решается вопрос о замене баков МЛМ на баки от разгонного блока "Фрегат".

Проект новой станции

Как сообщалось, Россия планирует создать собственную станцию. Ее развертывание, по словам главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, должно быть завершено к 2030 году. Первый модуль будущей станции планируется запустить в 2025 году, им станет научно-энергетический модуль, который изначально планировалось использовать в МКС.

Рогозин сообщил, что около 80% оборудования российской сегмента МКС выработали свой ресурс и затраты на его содержание после 2025 года будут сопоставимы со стоимостью создания новой станции. "Роскосмос", по его словам, готов приступить к созданию станции уже сегодня и ждет соответствующих поручений правительства и президента.

Новая станция будет не постоянно обитаемой, как МКС, а посещаемой из-за повышенной радиационной опасности. Президент РАН Александр Сергеев отметил, что на станции планируется использовать роботов и искусственный интеллект.

Как сообщил Соловьев, на первом этапе станция будет состоять из четырех модулей, в дальнейшем их число увеличат до шести. Экипаж станции будут составлять 2-4 человека, объем гермоотсеков составит на втором этапе 667 кубометров. При этом число внешних рабочих мест будет достигать 48. Космонавты будут посещать станцию один-два раза в год, также на станцию планируется отправлять до трех грузовых кораблей в год.

Россия сможет сама профинансировать строительство новой орбитальной станции, но готова и к кооперации, заявил 19 апреля вице-премьер Юрий Борисов, отметив, что станция сможет быть "неким промежуточным пунктом для полетов и освоения Луны, лунного пространства".

РФ в настоящее время имеет планы по активному финансированию проекта создания независимой орбитальной станции до 2030 года, она может стоить до $6 млрд, сообщил "Интерфаксу" накануне информированный источник.