Володин выяснит у министров, в каких странах можно будет спокойно отдохнуть в 2021 году

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что палата до конца весны заслушает членов правительства по вопросу о том, в каких странах россияне смогут отдохнуть в 2021 году без серьезных рисков заразиться коронавирусом. Он объявил об этом на пленарном заседании во вторник.

"Нам важно граждан проинформировать, как обстоят дела в странах, куда они планируют поехать и, собственно, откуда идут призывы "приезжайте на отдых", как будет там человек защищен", - объяснил спикер.

Он уточнил, что Дума проработает этот вопрос и, возможно, до летних отпусков специально пригласит ответственных лиц из правительства по этой теме, чтобы они представили максимально полную информацию.

9 марта Всемирная туристская организация ООН (UNWTO) сообщила, что 32% всех стран остаются полностью закрытыми для иностранных туристов, из 217 направлений полностью закрыты 69. При этом все больше стран требуют у въезжающих путешественников справки о ПЦР-тестах на COVID-19 или предоставления данных о маршруте для отслеживания контактов, иногда при этом требуется пройти карантин.

Многие страны задумались о введении так называемых "зеленых паспортов" или ковид-паспортов для привившихся, чтобы по этим документа можно было беспрепятственно пересекать границу.

10 марта президент Владимир Путин заверил, что российские власти не хотят и не должны мешать согражданам выезжать на отдых за рубеж, однако во многих странах остается сложной обстановка с коронавирусом, так что вполне понятны опасения в связи с такими поездками.