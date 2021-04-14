Послание президента Федеральному собранию будет оглашено в Манеже

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Сенаторы трижды пройдут тестирование на коронавирус для присутствия в выставочном зале "Манеж" при оглашении послания президента РФ Федеральному Собранию. Об этом сообщил первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин.

"Заслушивание послания президента РФ Федеральному Собранию, состоится, как вы знаете, 21 апреля 2021 года в 12 часов в Центральном выставочном зале "Манеж", - сказал Яцкин сенаторам, закрывая заседание Совета Федерации в среду.

"Тестирование на новую коронавирусную инфекцию необходимо пройти трижды – 16-го, 19-го и 20 апреля", - сказал он.

Как сообщалось, Владимир Путин огласит послание Федеральному Собранию 21 апреля.