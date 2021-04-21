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Рыжкову грозит до 10 суток ареста за организацию акции

Политика оставили на ночь в отделе полиции до заседания суда

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции составили протокол на политика, бывшего депутата Госдумы Владимира Рыжкова за нарушение установленного порядка организации митинга, сообщил "Интерфаксу" координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.

По его словам, 54-летнему политику грозит до 10 суток ареста. "Рыжкову вменяют ч.2 ст.20.2 КоАП РФ (организация проведения несогласованной акции), его оставляют на ночь в отделе полиции до заседания суда, которое состоится завтра, 22 апреля, в Хамовническом суде Москвы", - сказал Прянишников в среду.

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По его словам, протокол был составлен за ретвит 18 апреля новости с "Эха Москвы" о незаконных акциях.

Ранее сообщалось, что на пресс-секретаря оппозиционера Алексея Навального Киру Ярмыш также составлен протокол за аналогичное правонарушение.

Рыжков, Ярмыш и юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иностранным агентом) Любовь Соболь были задержаны в среду в Москве.

Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

Владимир Рыжков

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