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Полиция вменяет Соболь повторное нарушение правил организации акции

Полиция вменяет Соболь повторное нарушение правил организации акции
Любовь Соболь
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции составляют протокол на юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иностранным агентом) Любовь Соболь за повторное нарушение установленного порядка организации митинга, сообщил "Интерфаксу" адвокат Владимир Воронин в среду.

"Любови вменяется ч. 8 ст. 20.2 КОАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения акции)", - сказал Воронин в среду.

Санкция по данной статье предусматривает наказание до 30 суток административного ареста или штраф до 300 тыс. рублей.

Согласно полицейскому рапорту, который Воронин опубликовал в своем твиттере, Соболь обвиняют в призывах выйти на несогласованную акцию в эфире радиостанции "Эхо Москвы". Адвокат отмечает, что "в этом эфире не было ни слова от Любови про митинг".

Ранее в среду сообщалось о задержании Соболь, пресс-секретаря оппозиционера Алексея Навального - Киры Ярмыш и политика, бывшего депутата Госдумы Владимира Рыжкова.

Любовь Соболь ФБК Владимир Воронин Москва МВД

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