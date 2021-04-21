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За российский сегмент МКС после 2025 года будут отвечать партнеры

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - После выхода России из проекта МКС ответственность за российский сегмент перейдет к партнерам, рассматривается также вариант коммерческого использования, сообщил журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Мы начинаем переговоры с нашими партнерами NASA, мы сейчас их формализуем и это не значит, что после 2025 года станция будет немедленно уничтожена и затоплена. Просто мы передадим ответственность за свой сегмент нашим партнерам. Либо будем выполнять те задачи, которые необходимы для поддержания станции, на коммерческой основе, а не за счет бюджета", - сказал Рогозин.

Ранее в выходные вице-премьер Юрий Борисов в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" заявил, что страна планирует создать собственную орбитальную станцию и выйти из проекта МКС с 2025 года.

Между тем 12 апреля газета "Московский комсомолец" сообщала, что руководство России утвердило решение о создании независимой российской орбитальной станции.

В октябре 2020 года руководитель полетов российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что специалисты корпорации прогнозируют "лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС" после 2025 года.

МКС Роскосмос Дмитрий Рогозин

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