За российский сегмент МКС после 2025 года будут отвечать партнеры

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - После выхода России из проекта МКС ответственность за российский сегмент перейдет к партнерам, рассматривается также вариант коммерческого использования, сообщил журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Мы начинаем переговоры с нашими партнерами NASA, мы сейчас их формализуем и это не значит, что после 2025 года станция будет немедленно уничтожена и затоплена. Просто мы передадим ответственность за свой сегмент нашим партнерам. Либо будем выполнять те задачи, которые необходимы для поддержания станции, на коммерческой основе, а не за счет бюджета", - сказал Рогозин.

Ранее в выходные вице-премьер Юрий Борисов в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" заявил, что страна планирует создать собственную орбитальную станцию и выйти из проекта МКС с 2025 года.

Между тем 12 апреля газета "Московский комсомолец" сообщала, что руководство России утвердило решение о создании независимой российской орбитальной станции.

В октябре 2020 года руководитель полетов российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что специалисты корпорации прогнозируют "лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС" после 2025 года.