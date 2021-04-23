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"Роскосмос" пока не ведет с НАСА переговоры о выходе из МКС

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Переговоры с американским Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) о выходе РФ из проекта Международной космической станции (МКС) начнутся после принятия соответствующего решения президентом страны, сообщил журналистам исполнительный директор "Роскосмоса" по науке Александр Блошенко.

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"Мы должны за год до принятия решения открыть эти переговоры, и решение по открытию этих переговоров мы должны получить от главы государства. Мы подготовили эти предложения, доложили 12 апреля президенту, и мы должны получить одобрение. После этого уже стартует формализованный процесс", - сказал Блошенко.

Вице-премьер Юрий Борисов 18 апреля сообщил, что Россия планирует создать собственную орбитальную станцию и предупредит партнеров по МКС о выходе из проекта с 2025 года.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пояснил, что около 80% оборудования российской сегмента МКС выработали свой ресурс и затраты на его содержание после 2025 года будут сопоставимы со стоимостью создания новой станции. "Роскосмос", по его словам, готов приступить к созданию станции уже сегодня и ждет соответствующих поручений правительства и президента.

По его словам, ухода России со станции ответственность за российский сегмент может быть передана партнерам по МКС, также возможно коммерческое использование.

Роскосмос NASA НАСА МКС

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