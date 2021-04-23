"Роскосмос" пока не ведет с НАСА переговоры о выходе из МКС

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Переговоры с американским Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) о выходе РФ из проекта Международной космической станции (МКС) начнутся после принятия соответствующего решения президентом страны, сообщил журналистам исполнительный директор "Роскосмоса" по науке Александр Блошенко.

"Мы должны за год до принятия решения открыть эти переговоры, и решение по открытию этих переговоров мы должны получить от главы государства. Мы подготовили эти предложения, доложили 12 апреля президенту, и мы должны получить одобрение. После этого уже стартует формализованный процесс", - сказал Блошенко.

Вице-премьер Юрий Борисов 18 апреля сообщил, что Россия планирует создать собственную орбитальную станцию и предупредит партнеров по МКС о выходе из проекта с 2025 года.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пояснил, что около 80% оборудования российской сегмента МКС выработали свой ресурс и затраты на его содержание после 2025 года будут сопоставимы со стоимостью создания новой станции. "Роскосмос", по его словам, готов приступить к созданию станции уже сегодня и ждет соответствующих поручений правительства и президента.

По его словам, ухода России со станции ответственность за российский сегмент может быть передана партнерам по МКС, также возможно коммерческое использование.