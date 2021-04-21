В Думе сочли, что расходная часть послания Путина превысит оценку Минфина

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Расходная часть послания президента превысит 400 млрд рублей за два года, так как он не только озвучил контур социальных выплат, но и дал поручение правительству проработать еще ряд финансово емких вопросов, считает глава комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрей Макаров.

"Антон Германович (Силуанов, министр финансов - ИФ) как всегда немного экономит, по нашим подсчетам чуть больше", - сказал глава комитета в эфире телепрограммы "Вести 24".

По словам Макарова, по тем решениям, которые были озвучены президентом, в этом году действительно потребуется порядка 270 млрд рублей, в следующем 130 млрд рублей. "Но я просто хотел бы, чтобы эти цифры не воспринимались как законченные цифры. Дело в том, что президент, как вы помните, дал поручение правительству по целому ряду очень серьезных и очень финансово емких вопросов, представить предложения до 1 июня и 1 июля. Я думаю, что Антон Германович может рассматривать сумму в 400 млрд почти как мечту, причем недостижимую. Сумма будет значительно больше", - сказал Макаров.

Депутат также отметил, что эти деньги в бюджете есть. "Когда мы формировали бюджет, мы создавали механизм формирования Резервного фонда правительства, чтобы все неэффективные расходы, которые должны были уходить в Резервный фонд правительства, чтобы иметь возможность перенаправлять их оперативно на решение самых актуальных задач", - напомнил глава комитета. По его словам, в мае Госдуме предстоит принять изменения в Бюджетный кодекс, чтобы актуализировать его с учетом выполнения задач, поставленных президентом.

Как сообщалось, 9 апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому Резервный фонд правительства РФ пополнится на 145,8 млрд рублей за счет компенсации ущерба от аварии на ТЭЦ "Норильского никеля".

Оценка Минфина

По итогам послания президента Федеральному собранию министр финансов Антон Силуанов заявил, что расходы в рамках мер, озвученных Путиным, составят около 400 млрд рублей за два года. "На два года это порядка 400 млрд рублей, большая часть из которых - порядка 270 млрд рублей - это в текущем году, и порядка 130 млрд рублей - это в следующем году", - сказал министр журналистам.

"Наиболее существенные ресурсы потребуются на выплаты школьникам по 10 тыс. рублей к началу учебного года, о чем сегодня сказал президент. На это потребуется порядка 170 млрд рублей", - добавил он.

Силуанов отметил, что эти меры не несут инфляционных рисков. "Это не несет инфляционные риски, это все будет делаться в рамках тех средств, которые есть в бюджете, без каких-либо дополнительных инструментов привлечения средств на рынке", - заявил он.