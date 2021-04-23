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В Госдуму внесли законопроект о выплате 10 тыс. руб. на школьников

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Депутаты и сенатор от партии ЛДПР внесли в Государственную Думу законопроект (1157337-7), согласно которому российские семьи должны получать по 10 тысяч рублей на каждого ребенка-школьника.

При этом инициатива отличается от предложения президента РФ Владимира Путина, прозвучавшего в его послании. Глава государства говорил, что выплата будет единовременной и родители должны получить деньги в середине августа. В ЛДПР предлагают выплачивать пособие ежегодно и назначать его с августа по январь в зависимости от месяца, в котором родитель или опекун подает заявление. Кроме этого, внесенный законопроект предлагает ежегодную индексацию выплаты.

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Из сопроводительных документов к инициативе ЛДПР следует, что партия уже выступала за такие выплаты. Правительство дало отрицательный отзыв на этот законопроект 5 ноября 2020 года. Тогда кабинет министров не одобрил ежегодные траты на пособие по 165 млрд рублей, которые должны были выделяться из Фонда национального благосостояния. В правительстве посчитали такие расходы нецелевыми.

Первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев пояснил "Интерфаксу", что выплата, скорее всего, может быть назначена и без специального закона - указом президента России. По его словам, это будет быстрее, чем похождение этапов принятия закона. Исаев добавил, что сейчас обсуждаются источники финансирования выплат и назвал одним из вариантов поступления из резервного фонда правительства.

В своем послании к Федеральному собранию Путин пообещал и другие меры поддержки для населения, в том числе пособия для беременных, вставших на учет в медицинской организации.

ЛДПР Госдума

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