Власти сообщили о задержании 28 человек на несогласованной акции в Уфе

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - По официальным данным, 28 человек задержаны в Уфе на прошедшей накануне несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, сообщил журналистам в четверг руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин.

На задержанных составлены административные протоколы.

По официальным данным, в акции приняли участие около 500 человек, добавил Сидякин.

В среду вечером в Уфе прошли несогласованный митинг и шествие в поддержку оппозиционера Навального. Акция началась на площади им. Ленина, далее активисты прошли колонной по улицам до Гостиного двора. В ходе акции, которая длилась более трех часов, происходили задержания активистов - их увозили на сопровождавших колонну автобусах.

Координатор регионального штаба Лилия Чанышева на митинге не присутствовала. Утром она сообщила, что улетела в свадебное путешествие.

В телеграмм-канале регионального штаба Навального в Башкирии сообщается, что еще до начала акции была задержана волонтер штаба Ольга Комлева. Также о своем задержании сообщил активист Руслан Нуртдинов, по его словам, в среду днем в районе села Кушнаренково (60 км от Уфы) полицейские остановили машину с ним на дороге и попросили проехать в отдел полиции в Уфе для составления административного материала по ч.8 ст.20.2 КоАП РФ.