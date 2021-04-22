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Глава Саратова решил взыскать с протестующих компенсации

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Участники несогласованной акции 21 апреля нанесли материальный и моральный ущерб Саратову, заявил глава города Михаил Исаев. Он поручил чиновникам мэрии оценить ущерб и предъявить к организаторам мероприятия иски о компенсации, сообщает сайт горадминистрации.

По словам мэра, он с утра четверга начал получать доклады глав районных администраций и руководителей коммунальных предприятий о том, что по маршруту шествия обнаружены "признаки вандальных действий в отношении муниципального имущества".

"В этой связи можно заявлять о том, что участники несанкционированной акции нанесли материальный и моральный ущерб городу, а, значит, и всем саратовцам", - отметил Исаев.

В Саратове, как и во многих других городах, в среду вечером прошла несогласованная акция в поддержку Алексея Навального. Число участников власти не называют. По информации городского штаба Навального, после акции был задержан координатор Дмитрий Цибирев. По данным "ОВД-Инфо", полиция задержала всего 15 человек.

В ГУ МВД ситуацию не комментируют.

Акции в поддержку Навального в России и в мире

15
МоскваМоскваСанкт-ПетербургВладивостокУлан-УдэМельбурн, АвстралияСанкт-ПетербургМоскваРим, ИталияНовосибирскБерлин, ГерманияМоскваВладивостокЛондонМосква
Москва
Саратов Михаил Исаев Алексей Навальный МВД Дмитрий Цибирев

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