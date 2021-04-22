РФПИ анонсировал статью об эффективности "Спутника V" выше 95% на основе реальных данных

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Две публикации об эффективности российской вакцины против COVID-19 "Спутник V" увидят свет в ближайшей перспективе, одна из них будет посвящена эффективности препарата на основе реальных данных, сообщил гендиректор - председатель правления РФПИ Кирилл Дмитриев

"Сейчас мы планируем две публикации. Одна, которая покажет, что "Спутник" крайне эффективен уже на основании реальных данных. Пока не могу раскрывать цифры здесь, но это, безусловно, будет значимо выше 95%", - сказал Дмитриев в программе "Поздняков" канала НТВ.

Дмитриев отметил, что вторая публикация "покажет, что "Спутник V" крайне эффективен против мутаций".

По словам главы РФПИ, обе научные публикации ожидаются в мае.

Международный опыт использования "Спутника V" показывает, что препарат безопасен: по мексиканским данным, он имеет в 10 раз меньше побочных эффектов, чем другие вакцины против COVID-19, добавил Дмитриев.

Ранее сообщалось, что по результатам анализа заболеваемости 3,8 млн вакцинированных "Спутником V" россиян эффективность препарата оценивается в 97,6%.

Публикация в журнале The Lancet на основе клинических исследований вакцины демонстрировала ее эффективность в 91,6%.

"Спутник V" - вакцина, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им Н.Ф.Гамалеи.