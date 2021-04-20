EMA не получало данных о случаях тромбоза после прививки "Спутником V"

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) не получало сведений о случаях тромбоза после использования российской вакцины против коронавируса COVID-19 "Спутник V". Об этом заявила глава EMA Эмер Кук.

Ранее осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что эксперты EMA намерены посетить производственные площадки, где выпускают "Спутник V", им будет оказано содействие и предоставлена вся запрашиваемая информация.

Ранее о том, что после прививки "Спутником V" не фиксировалось образования тромбов, сообщали в Росздравнадзоре. Однако тромбоз оказался редким побочным эффектом после применения других векторных вакцин - производсотва Johnson&Johnson и AstraZeneca. EMA уже рекомендовало включить тромбоз в список возможных осложнений для этих препаратов.