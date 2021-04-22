Евгений Ройзман решил не участвовать в думских выборах

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил журналистам, что решил не участвовать в сентябрьских выборах в Госдуму.

"Одна из первых и основных причин - техническая невозможность. Ни одна партия не дает гарантии, что меня зарегистрируют", - объяснил он.

На вопрос, с какими партиями он обсуждал возможное выдвижение в Госдуму, он ответил, что у него было "несколько разговоров, разговоров серьезных".

"Мне предлагали (выдвигаться - ИФ) и по центральному округу Москвы. Причем, там делали замеры, и я бы там выигрывал. Но для меня любые выборы в чужом городе - это теряет смысл", - отметил политик.

Выдвигаться на выборы в Законодательное собрание Свердловской области Ройзман также не собирается.

Уходить из политики он не планирует.

"Понимаете, я бы и рад (быть - ИФ) вне политики. Меня же никто не спрашивает. Поэтому я все-равно остаюсь в политическом поле. Да, я не могу изменить систему, я не могу никакими правовыми методами изменить систему, но это не значит, что я сдаюсь, это не значит, что я ухожу в сторону", - сказал он журналистам.

Он заверил, что "оставляет за собой право делать то, что считает нужным, и говорить то, что думает".

"Хотя бы так пока. Увидим, какие открываются возможности, увидим, какие будут выборы впереди. Если будут выборы губернатора, и будет отменен муниципальный фильтр, я готов принять в них участие. Если будут прямые выборы мэров, так, что с возвращением хоть каких-то полномочий, то я тоже готов в этом принять участие. Я никуда не делся, я в Екатеринбурге, я слежу за ситуацией", - сказал Ройзман.