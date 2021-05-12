Ройзман получил девять суток ареста за акцию 31 января

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге Октябрьский районный суд назначил бывшему мэру города Евгению Ройзману девять суток ареста за организацию несогласованной акции в поддержку Алексея Навального, которая прошла 31 января. У него есть суток, чтобы обжаловать это решение.

Адвокат Ройзмана Юлия Федотова ранее сообщила, что на него полицейские составили три административных протокола и вменили ему организацию несогласованных акций в поддержку Алексея Навального 31 января и 21 апреля, а также участие в апрельской акции.

Судья отметил, что в качестве характеризующих обстоятельств было учтено участие Ройзмана в несогласованных акциях 23 и 31 января.

"Я не вижу в этом решении никакой логики. (...) Я все риски понимаю, (...) все нормально, все только начинается", - сказал после оглашения решения Ройзман.

Адвокат Федотова отметила, что намерена обжаловать данное решение "завтра же утром".

Ройзман в суде отрицал, что организовывал эти акции или призывал в них участвовать, передает корреспондент "Интерфакса".

По словам судьи, в материалах дела говорится, что в соцсетях Ройзман агитировал выходить на несанкционированное шествия в поддержку Навального, публикуя записи: "Надо выходить 31-го. Я буду.", "Они делают все возможное, чтобы 31-го вышло как можно больше людей".

Ройзман возразил: "Если бы это был призыв, я бы сказал: "Я призываю всех". Я умею это делать, и умею выводить людей. Я бы не уходил от этого, не было бы такого обезличенного: "надо выходить, я буду". Это для меня. Это я декларирую свою позицию и я показываю свое отношение к происходящему. Если у меня стоит задача выводить людей, я знаю, как это делать, но я этого не делаю".

Он также заявил, что если бы был организатором акции, то сообщил бы об этом. "Если бы я был организатором этой акции, я бы сказал: "да, я организатор этой акции". Но я не был организатором этой акции и не имел к организации никакого отношения. Мало того, если бы я точно знал что я там буду один, я бы пошел один. Потому что это моя позиция (...) Никто не имеет права мне запретить выходить мирно и без оружия и передвигаться по своему городу", - сказал Ройзман.

26 марта Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил Ройзману два штрафа по 20 тысяч рублей (по ч.5 ст.20.2 КоАП РФ) за участие в несогласованных акциях в поддержку Навального, которые проходили в городе 23 и 31 января. Защита обжаловала данное решение и собиралась оспаривать штрафы вплоть до ЕСПЧ.