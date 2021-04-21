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Владимира Рыжкова не стали оставлять на ночь в полиции

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Политика Владимира Рыжкова, который ране был задержан в Москве, отпустили из отдела полиции.

"Владимир освобожден по обязательство о явке на заседание в Хамовническом суде Москвы, которое пройдет 22 апреля в 11:00", - сообщил "Интерфаксу" его адвокат Гаджи Алиев.

Рыжков был задержан в среду за ретвит 18 апреля новости с "Эха Москвы" о незаконных акциях. В отношении него составлен административный протокол об организации проведения несогласованной акции (ч.2 ст.20.2 КоАП РФ). Ему грозит до 10 суток административного ареста.

Ранее координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников сообщил "Интерфаксу", что Рыжкова намерены оставить в отделе полиции на ночь до суда.

Москва Владимир Рыжков

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