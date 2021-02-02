Сергей Капков может выдвинуться в Думу по "оппозиционному" округу столицы

Сергей Капков Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Бывший глава департамента культуры Москвы Сергей Капков может пойти на выборы в Госдуму по Центральному одномандатному округу №208, особенно популярному у оппозиции, пишет во вторник "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, близкие близкие к администрации президента и к мэрии города.

Сам Капков комментировать данную информацию изданию отказался.

Газета отмечает, что сейчас вышеупомянутый округ представляет депутат от "Единой России" Николай Гончар, избиравшийся там в Госдуму пять раз. "Но московские власти, по словам одного из собеседников "Ъ", обеспокоены тем, что на выборах-2021 эта территория станет неблагоприятной для их кандидатов", - говорится в статье.

В округ №208 входят все районы ЦАО и Лефортово (юго-восток Москвы). Он известен своими протестными настроениями, отмечает "Ъ". Так, на выборах в Мосгордуму 2019 года там победили оппозиционеры, поддержанные "Умным голосованием" Алексея Навального: Сергей Митрохин ("Яблоко"), а также представители КПРФ и "Справедливой России".

На выборах в Госдуму 2016 года этот округ также оказался одним из самых популярных у оппозиции. "На выборах в Госдуму-2021 эта картина может повториться", - прогнозирует "Коммерсантъ". Так, о намерении баллотироваться в округе №208 уже заявили юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иностранным агентом) Любовь Соболь, а также Митрохин. К ним могут присоединиться и другие оппозиционные кандидаты, допускает "Ъ".

Сергей Капков занимал пост главы департамента культуры Москвы с 2011 по 2015 года. В настоящее время он возглавляет Центр исследования экономики культуры и городского развития при экономическом факультете МГУ.