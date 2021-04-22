МВД запретило въезд 122 иностранцам за участие в протестах в Москве

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Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - МВД запретило въезд в Россию на 40 лет 122 иностранным гражданам, принявшим участие в несанкционированных акциях протеста в Москве, сообщил начальник столичного управления по вопросам миграции ГУ МВД Дмитрий Сергиенко.

"В отношении 122 иностранных граждан, являющихся участниками несанкционированных акций и протестов на территории Москвы, в соответствии с пунктом 1 ч. 1 ст. 27 ФЗ 114 "О порядке въезда, выезда" территориальными подразделениями по вопросам миграции принято решение о неразрешении въезда на 40 лет", - сказал Сергиенко на заседании Общественной палаты Москвы в четверг.

При этом представитель ведомства не уточнил, в каких именно протестных акциях участвовали эти иностранные граждане.

Сергиенко сообщил также, что с начала 2021 года МВД направило десять ходатайств о признании нежелательным пребывания иностранных граждан, насчет которых есть сведения о причастности к экстремистской или террористической деятельности.