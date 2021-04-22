Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:35Заразились
на 22.04В России 4 736 121+8 996В мире 143 842 820+889 975

МВД запретило въезд 122 иностранцам за участие в протестах в Москве

МВД запретило въезд 122 иностранцам за участие в протестах в Москве
Архивное фото
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - МВД запретило въезд в Россию на 40 лет 122 иностранным гражданам, принявшим участие в несанкционированных акциях протеста в Москве, сообщил начальник столичного управления по вопросам миграции ГУ МВД Дмитрий Сергиенко.

"В отношении 122 иностранных граждан, являющихся участниками несанкционированных акций и протестов на территории Москвы, в соответствии с пунктом 1 ч. 1 ст. 27 ФЗ 114 "О порядке въезда, выезда" территориальными подразделениями по вопросам миграции принято решение о неразрешении въезда на 40 лет", - сказал Сергиенко на заседании Общественной палаты Москвы в четверг.

При этом представитель ведомства не уточнил, в каких именно протестных акциях участвовали эти иностранные граждане.

Сергиенко сообщил также, что с начала 2021 года МВД направило десять ходатайств о признании нежелательным пребывания иностранных граждан, насчет которых есть сведения о причастности к экстремистской или террористической деятельности.

Акции в поддержку Навального в России и в мире

15
МоскваМоскваСанкт-ПетербургВладивостокУлан-УдэМельбурн, АвстралияСанкт-ПетербургМоскваРим, ИталияНовосибирскБерлин, ГерманияМоскваВладивостокЛондонМосква
Москва
МВД РФ

Новости по теме

Новости

Лукашенко прибыл в Россию

ПАСЕ потребовала освободить Навального до 7 июня

Глава МИД Франции предупредил Москву об ответственности за Навального

Омбудсмен заявила о соответствии условий у Навального в ИК международным стандартам

Омбудсмен заявила о соответствии условий у Навального в ИК международным стандартам

В России завершают разработку системы ПВО, способной сбивать спутники

РФ привлекла к учениям в Крыму 10 тыс. военных и 40 боевых кораблей

РФ привлекла к учениям в Крыму 10 тыс. военных и 40 боевых кораблей

В России за сутки выявили почти 9 тысяч новых случаев COVID-19

В России за сутки выявили почти 9 тысяч новых случаев COVID-19

Евгений Ройзман решил не участвовать в думских выборах

Евгений Ройзман решил не участвовать в думских выборах

Посол США Салливан покинул Россию

В Севастополе россиянина задержали за сотрудничество с украинской разведкой

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');