Что произошло за день: четверг, 22 апреля

Завершение масштабных учений в России, высылка российских дипломатов из Словакии, музыка Чайковского вместо гимна России на Олимпиаде

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Шойгу объявил о завершении проверки войск Южного и Западного округов. Он поручил с 23 апреля приступить к возвращению войск в пункты постоянной дислокации. Министр объявил о решении после того, как проконтролировал основной этап межвидовых учений войск Южного военного округа и ВДВ в Крыму. Он прошел в четверг с участием 10 тысяч военных и 40 боевых кораблей.

- Словакия вышлет троих сотрудников посольства РФ из солидарности с Чехией. Дипломатам дали неделю на то, чтобы покинуть страну. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что ответ России будет быстрым и адекватным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об опасности поддержки Праги для Евросоюза.

- Глава МИД Чехии призвал Россию вывезти из Праги еще 63 дипломатов. Якуб Кулганек заявил, что таким образом численность сотрудников в посольствах сравняется на фоне объявления 20 дипломатов персонами нон грата в ответ на высылку 18 россиян из Праги. В МИД России сочли призыв Чехии абсурдным из-за различий в формировании штата посольств.

- Путин заявил о готовности принять Зеленского в Москве в любое время. Однако он посоветовал украинскому коллеге сначала поговорить с главами ДНР и ЛНР. Ранее Зеленский предложил Путину провести встречу в Донбассе. Между тем Александр Лукашенко, приехавший в Москву на переговоры с Путиным, предложил Зеленскому научиться вести себя дипломатично.

- Татьяна Москалькова заявила, что Алексею Навальному дают спать и оказывают помощь. Омбудсмен подчеркнула, что условия его содержания соответствуют международным стандартам. Она также заявила, что оппозиционер допустил 14 нарушений в колонии и получил выговоры. Между тем ПАСЕ приняла резолюцию с призывом освободить Навального до 7 июня.

- Путин выступил на Климатическом саммите в режиме видеоконференции. Он допустил предоставление преференций зарубежным компаниям, готовым инвестировать в "чистые технологии" при реализации проектов в РФ, а также заявил о готовности страны активнее утилизировать попутный газ.

- В России за сутки снова выявили почти 9 тысяч новых случаев COVID-19. Прирост составил 8 996 случаев, вылечились 8 934 человека, умерли 397 пациентов. В Москве - 2 704 новых пациента.

- МВД на 40 лет запретило въезд 122 иностранцам за участие в протестах в Москве. В министерстве не уточнили, о каких именно акциях идет речь.

- МОК утвердил музыку Чайковского в качестве замены гимна России на Олимпиадах в Токио и Пекине.