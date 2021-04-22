Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:09Заразились
на 22.04В России 4 736 121+8 996В мире 143 842 820+889 975

Что произошло за день: четверг, 22 апреля

Завершение масштабных учений в России, высылка российских дипломатов из Словакии, музыка Чайковского вместо гимна России на Олимпиаде

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Шойгу объявил о завершении проверки войск Южного и Западного округов. Он поручил с 23 апреля приступить к возвращению войск в пункты постоянной дислокации. Министр объявил о решении после того, как проконтролировал основной этап межвидовых учений войск Южного военного округа и ВДВ в Крыму. Он прошел в четверг с участием 10 тысяч военных и 40 боевых кораблей.

- Словакия вышлет троих сотрудников посольства РФ из солидарности с Чехией. Дипломатам дали неделю на то, чтобы покинуть страну. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что ответ России будет быстрым и адекватным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об опасности поддержки Праги для Евросоюза.

- Глава МИД Чехии призвал Россию вывезти из Праги еще 63 дипломатов. Якуб Кулганек заявил, что таким образом численность сотрудников в посольствах сравняется на фоне объявления 20 дипломатов персонами нон грата в ответ на высылку 18 россиян из Праги. В МИД России сочли призыв Чехии абсурдным из-за различий в формировании штата посольств.

- Путин заявил о готовности принять Зеленского в Москве в любое время. Однако он посоветовал украинскому коллеге сначала поговорить с главами ДНР и ЛНР. Ранее Зеленский предложил Путину провести встречу в Донбассе. Между тем Александр Лукашенко, приехавший в Москву на переговоры с Путиным, предложил Зеленскому научиться вести себя дипломатично.

- Татьяна Москалькова заявила, что Алексею Навальному дают спать и оказывают помощь. Омбудсмен подчеркнула, что условия его содержания соответствуют международным стандартам. Она также заявила, что оппозиционер допустил 14 нарушений в колонии и получил выговоры. Между тем ПАСЕ приняла резолюцию с призывом освободить Навального до 7 июня.

- Путин выступил на Климатическом саммите в режиме видеоконференции. Он допустил предоставление преференций зарубежным компаниям, готовым инвестировать в "чистые технологии" при реализации проектов в РФ, а также заявил о готовности страны активнее утилизировать попутный газ.

- В России за сутки снова выявили почти 9 тысяч новых случаев COVID-19. Прирост составил 8 996 случаев, вылечились 8 934 человека, умерли 397 пациентов. В Москве - 2 704 новых пациента.

- МВД на 40 лет запретило въезд 122 иностранцам за участие в протестах в Москве. В министерстве не уточнили, о каких именно акциях идет речь.

- МОК утвердил музыку Чайковского в качестве замены гимна России на Олимпиадах в Токио и Пекине.

Новости по теме

Новости

Слуцкий назвал провокацией высылку дипломатов из Словакии

МИД РФ потребовал сократить численность сотрудников посольства Чехии

Путин заявил о готовности принять Зеленского в Москве в любое время

Суды Петербурга арестовали 8 и оштрафовали 15 участников акции в среду

Посол Чехии заявил, что пока продолжит работу в России

Общий объем продаж туров на майские праздники упал в России на 70%

Общий объем продаж туров на майские праздники упал в России на 70%

МИД РФ счел, что Чехия встала на путь разрушения отношений с Москвой

Чешский посол прибыл на Смоленскую площадь

Путин допустил преференции иностранным инвесторам в "чистые технологии" в РФ

Чехия потребовала от РФ до конца мая сократить штат посольства

Чехия потребовала от РФ до конца мая сократить штат посольства
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');