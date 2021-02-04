Француз получил семь суток ареста за акцию 2 февраля в Москве

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Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В Москве Тимирязевский суд назначил семь суток административного ареста гражданину Франции Сирилю Даниелу за участие 2 февраля в несогласованной акции в поддержку Алексея Навального. Об этом сообщила адвокат француза Оксана Маркеева.

Даниэль признан виновным по ч.6.1 ст.20.2 (участие в несанкционированном собрании, митинге, шествии, повлекшим создание помех функционированию транспорта или проходу пешеходов).

В пресс-службе суда это подтвердили и отметили, что в поступивших материалах в отношении Даниелу, "имелся заграничный паспорт гражданина РФ", а копию паспорта гражданина Франции он предъявил уже только в суде.

Ранее о том, что в Москве 2 февраля по подозрению в участии в стихийных протестах задержали гражданина Франции и гражданина Сирии, сообщал координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников. Сирийца Тимирязевский суд 3 февраля оштрафовал на 15 000 рублей.

Француз ранее рассказал "Интерфаксу", что в акции не участвовал, а был задержан, когда вышел из бара на Пушкинской площади и решил прогуляться по центру. Он признал, что пошел за протестующими, чтобы посмотреть, куда они идут. Задержали его в районе Новокузнецкой.

Он рассказал, что изучает геополитику и часто бывает в России. 3 февраля он должен был улететь в Париж. Он также заявил, что не говорящий по русски сириец Мохаммад Жарааф был задержан, когда решил спросить у полицейского где станция метро "Охотный ряд".