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Студент из Алжира оштрафован за участие в акции 23 января в Петербурге

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Московский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности гражданина Алжира Амина Аддуна за участие в акции сторонников оппозиционера Алексея Навального, сообщает в среду объединенная пресс-служба судов города.

Студенту Аддуну назначен штраф в 10 тыс. рублей, говорится в сообщении.

Согласно протоколу, вечером 23 января правонарушитель добровольно участвовал в митинге в поддержку Навального на Невском проспекте, повлекшим "нарушение санитарных норм и правил" из-за массового скопления людей.

Аддун вину не признал и рассказал суду, что ждал жену у метро, об акции ничего не знал и был задержан по ошибке.

Материалы дела версию иностранца не подтвердили.

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