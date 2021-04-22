Индекс Мосбиржи обновил максимум, превысив 3605,5 пункта

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, днем в четверг ускорил рост и обновил исторический максимум, превысив предыдущий пик от 19 апреля на фоне активизации покупателей благодаря снятию геополитической напряженности вокруг Украины после известий, что министр обороны России Сергей Шойгу принял решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах в связи с достигнутыми целями.

К 15:40 индекс МосБиржи составил 3606,88 пункта (+1,3%), индекс РТС - 1499,75 пункта (+2,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 4,5%. Предыдущий максимум 3605,49 пункта был зафиксирован 19 апреля.

Доллар упал до 75,76 рубля (-0,85 рубля).

В лидерах роста выступают расписки TCS Group (+4,5%), акции "Северстали" (+4,4%), "ММК" (+3,5%), "НЛМК" (+3%), "Норникеля" (+2,2%), расписки OZON (+2,1%), бумаги Сбербанка (+1,9%), АФК "Система" (+1,9%), UC Rusal (+1,9%), "ЛУКОЙЛа" (+1,7%).

В четверг в Крыму на совещании об итогах действий войск (сил) ЮВО и ВДВ в ходе внезапных проверок Шойгу сообищл, что цели проверки достигнуты полностью, войска показали способность обеспечить надежную оборону страны, в связи с чем проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах завершаются, войска начнут с 23 апреля возвращаться в пункты постоянной дислокации. Процесс возврата должен завершиться до 1 мая.