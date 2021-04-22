Суд Петербурга счел законным арест обвиняемого в убийстве жены врача

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд отклонил жалобу на заключение под стражу врача Александра Земченкова, обвиняемого в убийстве супруги в 2010 году, сообщает в четверг объединенная пресс-служба судов города.

"Решение районного суда оставлено без изменений", - говорится в сообщении.

Сторона защиты просила постановление суда о заключении под стражу отменить и избрать Земченкову иную меру. Сторона обвинения во мнении разошлась: адвокат потерпевшего поддержал защиту, а прокурор ходатайствовал об отказе в удовлетворении жалобы, добавляют в пресс-службе.

2 апреля Октябрьский районный суд Петербурга заключил Земченкова под стражу. По версии следствия, в феврале 2010 года в квартире дома на улице Чапыгина он во время ссоры неустановленным способом убил супругу Ирину, затем расчленил, а части тела выбросил в мусорные контейнеры. Чтобы скрыть преступление, мужчина обратился в полицию с заявлением о пропаже жены. В марте того же года в связи с исчезновением женщины было возбуждено уголовное дело об убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ).

Изначально мужчина дал признательные показания, однако позже отказался от них, заявив о самооговоре.

Земченков - бывший главный нефролог Петербурга, кандидат медицинских наук. Является заместителем председателя Российского диализного общества, возглавляет нефрологическое отделение Мариинской больницы. Автор более 100 публикаций в области нефрологии.