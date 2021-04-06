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Петербургский нефролог признался в убийстве жены по неосторожности

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Главный внештатный нефролог комитета здравоохранения Петербурга Александр Земченков на допросе признался, что в 2010 году убил жену по неосторожности, сообщил его адвокат Сейран Арутюнян. Он уточнил, что его клиент дал эти показания в отсутствие защиты.

"Чистосердечное признание было сделано не по части 1 статьи 105 УК (убийство), а по части 1 статьи 109 УК (причинение смерти по неосторожности). Это преступление небольшой тяжести", - сказал Арутюнян.

Второй адвокат Земченкова Михаил Иванов добавил, что защита обжаловала арест нефролога. В объединенной пресс-службе судов Петербурга "Интерфаксу" сообщили, что такая жалоба в суде пока не зарегистрирована.

Юридический представитель отца и детей пропавшей Александр Почуев попросил заранее "не осуждать" Земченкова. "Версия о том, что к убийству причастен муж, - стандартная версия, и любой следователь, оперативный сотрудник обязан ее отработать", - заявил он.

Земченкова, заведующего нефрологическим отделением Мариинской больницы, задержали 30 марта. 2 апреля Октябрьский суд арестовал его до 27 апреля по делу об убийстве жены.

По версии следствия, в феврале 2010 года он дома поссорился с женой, убил ее неустановленным способом, труп расчленил и по частям выбросил в мусорные контейнеры. Чтобы скрыть преступление, он подал в полицию заявление о пропаже жены.

Представитель потерпевших Почуев говорил, что семья в версию следствия не верит. "Расследование длилось более десяти лет, и всё это время версия причастности супруга Ирины Земченковой к её исчезновению перепроверялась десятки раз и не находила подтверждения", - отмечал адвокат.

В 2014 году следователь СКР Динара Камалутдинова жаловалась журналистам за пробуксовку расследования из-за нерасторопности полиции на первом этапе следствия. На тот момент расследование было приостановлено, но оперативно-следственные действия продолжались. В декабре 2020 года 92-летний отец Земченковой профессор Геннадий Кононов обратился к председателю СКР Александру Бастрыкину. Расследование возобновилось, к нему подключили криминалистов, а затем нефролога Земченкова допросили с полиграфом.

Петербург СКР МВД Александр Земченков Ирина Земченкова Сейран Арутюнян Михаил Иванов

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