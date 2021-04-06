Обвиняемый в убийстве жены уволен с поста главного нефролога Петербурга

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Врач Александр Земченков, обвиняемый в убийстве жены и расчленении ее тела в 2010 году, освобожден от должности главного нефролога Петербурга, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

"Земченков освобожден от занимаемой должности от 5 апреля по личному заявлению", - сказал собеседник агентства.

Он был главным внештатным специалистом-нефрологом комитета по здравоохранению Петербурга с 2008 года.

При этом Земченков по-прежнему является штатным сотрудником Мариинской больницы, сообщили "Интерфаксу" в учреждении. Заявления об увольнении по собственному желанию он не подавал. "В табеле у него написано "не явился", - сказал пресс-секретарь больницы Лев Межлумян.

2 апреля суд арестовал Земченкова. По версии следствия, в феврале 2010 года в квартире дома на улице Чапыгина он во время ссоры неустановленным способом убил свою жену Ирину, расчленил ее тело и выбросил его в мусорные контейнеры. Чтобы скрыть преступление, мужчина сообщил в полицию о пропаже жены. В марте того же года в связи с исчезновением женщины было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Земченков имеет ученую степень кандидата медицинских наук. Он является заместителем председателя Российского диализного общества, возглавляет нефрологическое отделение Мариинской больницы. Он также является автором более 100 публикаций в области нефрологии.