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Депутат гордумы Пензы получил 30 часов обязательных работ за участие в протестах

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В Пензе Ленинский районный суд назначил депутату Пензенской городской думы от КПРФ Александру Рогожкину 30 часов обязательных работ за участие в акции в поддержку Алексея Навального 23 января. Об этом "Интерфаксу" сообщили в суде.

Коммунисту вменили ч. 6.1. ст. 20.2 КоАП (Участие в несанкционированных собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, пикетах, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры).

В обкоме КПРФ агентству сообщили, что региональные представители партии не участвовали в акции 21 апреля, поэтому никто задержан накануне не был.

Ранее Рогожкин уже отбыл 20 суток ареста за призывы к участию в несанкционированной акции 23 февраля.

Летом Рогожкина привлекали к административной ответственности за расклейку листовок против поправок к Конституции.

Акции в поддержку Навального в России и в мире

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Москва
КПРФ Пенза Александр Рогожкин Алексей Навальный Ленинский суд

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