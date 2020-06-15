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Пензенского депутата задержали за расклейку листовок против поправок в Конституцию

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - В Пензе полиция составила административный протокол на депутата городской думы от КПРФ Александра Рогожкина, ему вменили ч.1. ст. 20.6 КоАП (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Он рассказал, что был задержан в воскресенье.

Изменение Конституции

По словам Рогожкина, он и член коммунистического союза молодежи Александр Ермаков около 17:00 14 июня клеили листовки на стенд объявлений на остановке общественного транспорта на улице Кирова. По его словам, в листовках был озвучен призыв прийти и проголосовать против поправок к Конституции, и полицейские задерживали его именно за это, а протокол составили по другой статье.

"Мы будем обжаловать этот протокол", - уточнил депутат.

В пресс-службе ГУ МВД Пензенской области от комментариев отказались.

Голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, а также проголосовать можно будет в течение шести предшествующих дней.

Против поправок ведется кампания "Нет!" Ее участники добиваются у Центризбиркома права агитировать против поправок. Глава ЦИК Элла Памфилова объясняла, что агитация за или против изменений Конституции не предусмотрена законом и что комиссия только информирует граждан о поправках и о правилах голосования.

Пенза КПРФ Александр Ермаков МВД Конституция Александр Рогожкин

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