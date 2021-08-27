Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

С соратников Навального взыскали 550 тысяч рублей за работу полиции в выходной

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В Пензе Первомайский районный суд решил взыскать с трех соратников Алексея Навального 550 тысяч рублей компенсации за работу полиции в ее выходной день в связи с несогласованной акцией 23 января. Об этом "Интерфаксу" сообщил адвокат ответчиков Александр Федулов.

Он уточнил, что с его подзащитных взыскали компенсацию за зарплату полицейских, работавших на акции, и израсходованный ими бензин.

Федулов пообещал обжаловать это решение суда.

В областном управлении МВД об этом иске к активистам сообщили 13 апреля. Полиция добивалась выплаты 883 634 рублей. Работу в выходные в управлении оценили в 838 402 рубля, затраты на бензин - в 45 232 рубля.

Эти расходы полиция планировала возместить в рамках дела об административном правонарушении ч.2 ст. 20.2. КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия).

Исковые требования были первоначально адресованы к координатору местного штаба Навального Антону Струнину (штабы Навального в июне были признаны экстремистской организацией и запрещены в России), а также, по его словам, к случайному человеку, сделавшему репост об акции 23 января. Акции прошли в ряде городов в поддержку Навального.

Пенза МВД Алексей Навальный Антон Струнин Александр Федулов Первомайский суд

Новости по теме

Новости

Доллар подешевел на 63 копейки

Один из основателей группы "Смысловые галлюцинации" находится в коме

Социологи отметили рост рейтингов Путина после его выступления на съезде ЕР

Найдены пилоты упавшего в Прикамье бомбардировщика Су-24

Найдены пилоты упавшего в Прикамье бомбардировщика Су-24

Минобороны сообщило, что Су-24 разбился перед ремонтом

Рядом с оренбургским ГПЗ "Газпрома" начался природный пожар

Бомбардировщик Су-24 разбился под Пермью

Бомбардировщик Су-24 разбился под Пермью

Новый электрон-позитронный коллайдер могут построить в Сарове, а не в Новосибирске

Новый электрон-позитронный коллайдер могут построить в Сарове, а не в Новосибирске

В российских аэропортах топливо подорожало на 18% с начала года

"Победа" передаст часть рейсов другим авиакомпаниям из-за заболевших COVID пилотов

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');