С соратников Навального взыскали 550 тысяч рублей за работу полиции в выходной

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В Пензе Первомайский районный суд решил взыскать с трех соратников Алексея Навального 550 тысяч рублей компенсации за работу полиции в ее выходной день в связи с несогласованной акцией 23 января. Об этом "Интерфаксу" сообщил адвокат ответчиков Александр Федулов.

Он уточнил, что с его подзащитных взыскали компенсацию за зарплату полицейских, работавших на акции, и израсходованный ими бензин.

Федулов пообещал обжаловать это решение суда.

В областном управлении МВД об этом иске к активистам сообщили 13 апреля. Полиция добивалась выплаты 883 634 рублей. Работу в выходные в управлении оценили в 838 402 рубля, затраты на бензин - в 45 232 рубля.

Эти расходы полиция планировала возместить в рамках дела об административном правонарушении ч.2 ст. 20.2. КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия).

Исковые требования были первоначально адресованы к координатору местного штаба Навального Антону Струнину (штабы Навального в июне были признаны экстремистской организацией и запрещены в России), а также, по его словам, к случайному человеку, сделавшему репост об акции 23 января. Акции прошли в ряде городов в поддержку Навального.