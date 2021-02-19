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В КПРФ сообщили о задержании однопартийцев в Пензе

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Полиция задержала лидера фракции КПРФ в Пензенской гордуме Александра Смирнова и двух его сторонников, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе регионального отделения партии.

"Сегодня были задержаны руководитель Ленинского райкома КПРФ Руслан Бахтеев, лидер фракции КПРФ в Пензенской городской думе Александр Смирнов и координатор Левого фронта по ПФО Сергей Падалкин", - сказал собеседник агентства.

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По его словам, Бахтеев и Смирнов были задержаны у домов, где они живут.

"Бахтеев успел сообщить, что полицейские были без повестки, он отказался с ними следовать, и к нему применили силу. Он доставлен во второй отдел полиции на улице Ленина. Смирнов находится в отделе на улице Некрасова", - отметили в пресс-службе.

Также в обкоме КПРФ был задержан Падалкин.

"Мы связываем задержания с мероприятием 23 февраля. Остальные активисты сейчас скрываются", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что в этот день КПРФ проводит общероссийскую акцию протеста во всех крупных городах страны.

"Интерфакс" не располагает комментарием ГУ МВД региона в связи с информацией о задержаниях.

Пенза КПРФ

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