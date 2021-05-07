Минобороны рассекретило документы об освобождении Польши Красной армией

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Российское военное ведомство разместило на своём интернет-портале новый мультимедийный раздел, посвященный освобождению Польши от немецко-фашистских оккупантов Красной Армией, сообщили в Минобороны РФ.

"Архивные материалы рассказывают о кровопролитных боях Красной Армии по освобождению Польши от немецко-фашистских оккупантов, о массовом героизме советских солдат и офицеров, о всесторонней помощи Советского Союза в восстановлении мирной жизни, о мемориалах и памятниках на земле Польши и исторической памяти, которую не властно стереть время и никакая политическая конъюнктура", - говорится в сообщении.

В документах содержатся сведения о братских захоронениях бойцов и командиров Красной Армии, расположенных в городах Вроцлав, Лодзь и Равич. В разделе опубликованы наградные материалы некоторых советских военнослужащих.

В опубликованной в разделе справке о потерях личного состава в частях 1-го Украинского фронта указано, что только за один месяц непрерывных боев в течение января 1945 года войска фронта потеряли убитыми более 18 тысяч человек. Также в разделе размещены уникальные документы, рассказывающие об экономическом положении освобожденной Польши, о помощи, которую войска Красной Армии оказывали польским административным органам на освобожденных территориях страны и об отношениях между польским и немецким населением в западных польских районах. Отдельно выделены документы о помощи, поступающей от Советского Союза в освобожденную Польшу, "когда бои на ее земле уже отгремели".