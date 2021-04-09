Минобороны опубликовало архивные материалы о зверствах фашистов

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Минобороны в специальном мультимедийном разделе "Забвению не подлежит" публикует архивные материалы, основу которого составляют документальные свидетельства зверств фашистов над узниками концлагерей.

"На сайте Минобороны в специальном мультимедийном разделе опубликованы архивные материалы - задокументированные свидетельства зверств, издевательств и массового уничтожения фашистами населения оккупированных территорий Советского Союза и стран Восточной Европы - русских, украинцев и белорусов, поляков и австрийцев, словенцев, болгар и представителей других народностей и национальностей", - говорится в сообщении военного ведомства.

"11 апреля 1945 года произошло интернациональное восстание узников концлагеря Бухенвальд. Эта дата стала международным символом борьбы людей за жизнь, свободу и человечность", - говорится в сообщении.

В нем подчеркивается, что публикация архивных документов из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны.

Архивные документы, вошедшие в экспозицию мультимедийного проекта, рассекречены и опубликованы в рамках федерального проекта "Без срока давности", реализуемого по поручению президента Российской Федерации, сообщает военное ведомство.

Оно уведомляет, что информация, опубликованная на сайте Минобороны России, может носить ограничительный характер и не рекомендуется для ознакомления лицам, не достигшим совершеннолетия.