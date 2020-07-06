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Жители Бурятии оштрафованы на 10,5 млн рублей за перевозку "морского женьшеня"

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Забайкальский районный суд приговорил двух жителей Бурятии к штрафу 10,5 млн рублей за незаконную перевозку почти 300 кг ценного морепродукта - трепанга, сообщает краевое пограничное управление ФСБ России.

Из потайного отсека в грузовике изъяли более 126 тыс. особей трепанга дальневосточного общей массой 283 кг. По словам задержанных, трепанг они везли из Уссурийска в Забайкальск.

Перевозчики не смогли пояснить, кто является получателем груза. По оценке эксперта ущерб государству составил около 14 млн рублей.

Дальневосточный трепанг является стратегически важным ресурсом. Его добыча на территории российского Дальнего Востока запрещена. В Приморском крае его вылов разрешен только в научных целях. Трепанг за особые целебные свойства называют "морским женьшенем", он широко используется в восточной медицине и кухне, пользуется большим спросом в Японии, Китае и Корее.

Бурятия

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