Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:08Заразились
на 23.04В России 4 744 961+8 840В мире 144 742 652+899 832

Академик РАН оштрафован за репост о протестной акции

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В Нижнем Новгороде Канавинский районный суд оштрафовал на 20 000 рублей замдиректора Института прикладной физики РАН, академика Ефима Хазанова. Он был задержан 21 апреля, и на него в полиции составили протокол о нарушении установленного порядка проведения акции.

"Суд состоялся. Я признан виновным. Получил штраф. Буду обжаловать", - написал ученый в фейсбуке. Градозащитник Станислав Дмитриевский, которого задерживали вместе с Хазановым, добавил, что им обоим назначили штрафы в 20 000 рублей.

Академика в минувшую среду задержали на рабочем месте. Поводом для претензий к нему стали его репосты в соцсети о планируемой акцией протеста. После составления протокола по ч.2 ст.20.2 КоАП Хазанова отпустили из полиции.

Вместе с ним были задержаны Дмитриевский ипредседатель контрольно-ревизионной комиссии НРО "Яблока" Андрей Краев.

Вопрос о задержании Хазанова на Общем собрании РАН 21 апреля поднял академик, доктор физико-математических наук Валерий Рубаков. Он призвал Общее собрание "высказать серьезную озабоченность этим фактом" и призвал президиум РАН наладить контакты с полицией, чтобы не допустить необоснованного преследования ученых.

Президент РАН Александр Сергеев заявил на это, что Академия, если потребуется, обратится в любые инстанции, пообещал взять вопрос с задержанием Хазанова на контроль, но выступил против того, чтобы Общее собрание принимало какие-либо решения по этому поводу, не разобравшись окончательно.

Ефим Хазанов - российский физик, специалист в области лазерной физики и нелинейной оптики, академик РАН. Заместитель директора Федерального исследовательского центра Института прикладной физики РАН. Лауреат Государственной премии России.

Ефим Хазанов РАН Нижний Новгород Станислав Дмитриевский Алексей Навальный Александр Сергеев

Новости по теме

Новости

ФСБ раскрыла ячейку "Хизб ут-Тахрир", действовавшую в двух регионах РФ

Двое погибли при крушении легкомоторного самолета в Иркутской области

Легкомоторный самолет упал рядом с иркутским селом

Легкомоторный самолет упал рядом с иркутским селом

В "Справедливой России" назвали слухами сообщения о смене лидера партии

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 8,8 тыс. случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявлено 8,8 тыс. случаев заражения коронавирусом

МИД Чехии не будет требовать сокращений штата российских генконсульств

МИД Чехии не будет требовать сокращений штата российских генконсульств

В СВР назвали "убогой ложью" версию о причастности спецслужб РФ к взрыву в Чехии

В СВР назвали "убогой ложью" версию о причастности спецслужб РФ к взрыву в Чехии

Россия начала возвращать войска с учений в Крыму

Россия начала возвращать войска с учений в Крыму

Что случилось этой ночью: пятница 23 апреля

ЦБ РФ отозвал лицензию у Профессионального инвестиционного банка

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');