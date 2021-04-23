Академик РАН оштрафован за репост о протестной акции

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В Нижнем Новгороде Канавинский районный суд оштрафовал на 20 000 рублей замдиректора Института прикладной физики РАН, академика Ефима Хазанова. Он был задержан 21 апреля, и на него в полиции составили протокол о нарушении установленного порядка проведения акции.

"Суд состоялся. Я признан виновным. Получил штраф. Буду обжаловать", - написал ученый в фейсбуке. Градозащитник Станислав Дмитриевский, которого задерживали вместе с Хазановым, добавил, что им обоим назначили штрафы в 20 000 рублей.

Академика в минувшую среду задержали на рабочем месте. Поводом для претензий к нему стали его репосты в соцсети о планируемой акцией протеста. После составления протокола по ч.2 ст.20.2 КоАП Хазанова отпустили из полиции.

Вместе с ним были задержаны Дмитриевский ипредседатель контрольно-ревизионной комиссии НРО "Яблока" Андрей Краев.

Вопрос о задержании Хазанова на Общем собрании РАН 21 апреля поднял академик, доктор физико-математических наук Валерий Рубаков. Он призвал Общее собрание "высказать серьезную озабоченность этим фактом" и призвал президиум РАН наладить контакты с полицией, чтобы не допустить необоснованного преследования ученых.

Президент РАН Александр Сергеев заявил на это, что Академия, если потребуется, обратится в любые инстанции, пообещал взять вопрос с задержанием Хазанова на контроль, но выступил против того, чтобы Общее собрание принимало какие-либо решения по этому поводу, не разобравшись окончательно.

Ефим Хазанов - российский физик, специалист в области лазерной физики и нелинейной оптики, академик РАН. Заместитель директора Федерального исследовательского центра Института прикладной физики РАН. Лауреат Государственной премии России.