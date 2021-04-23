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Решение собрания РАН по ситуации с Хазановым не может быть принято до выяснения деталей задержания, заявил Сергеев

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Общее собрание Российской академии наук не может принимать никаких решений относительно задержания академика Ефима Хазанова до прояснения всех деталей произошедшего, заявил президент РАН Александр Сергеев.

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"Я тоже озабочен (задержанием Хазанова), поскольку я работал вместе, но я считаю, что наше собрание по этому поводу не должно принимать решение до тех пор, пока мы не разобрались", - сказал Сергеев на прошедшем в среду общем собрании РАН.

Сообщение о задержании Хазанова в Нижнем Новгороде появилось в СМИ во время проведения академического собрания, Сергеев пообещал взять этот вопрос под свой контроль, но заявил, что принимать какие-либо решения до выяснения всех обстоятельств задержания "неправильно".

При этом президент РАН сказал, что "если потребуется обращение в высокие инстанции, правоохранительные и так далее, это обязательно будет сделано".

Замдиректора Института прикладной физики РАН, академик РАН Ефим Хазанов ранее в среду сообщил о своем задержании в Нижнем Новгороде.

Александр Сергеев Ефим Хазанов РАН

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