Решение собрания РАН по ситуации с Хазановым не может быть принято до выяснения деталей задержания, заявил Сергеев

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Общее собрание Российской академии наук не может принимать никаких решений относительно задержания академика Ефима Хазанова до прояснения всех деталей произошедшего, заявил президент РАН Александр Сергеев.

"Я тоже озабочен (задержанием Хазанова), поскольку я работал вместе, но я считаю, что наше собрание по этому поводу не должно принимать решение до тех пор, пока мы не разобрались", - сказал Сергеев на прошедшем в среду общем собрании РАН.

Сообщение о задержании Хазанова в Нижнем Новгороде появилось в СМИ во время проведения академического собрания, Сергеев пообещал взять этот вопрос под свой контроль, но заявил, что принимать какие-либо решения до выяснения всех обстоятельств задержания "неправильно".

При этом президент РАН сказал, что "если потребуется обращение в высокие инстанции, правоохранительные и так далее, это обязательно будет сделано".

Замдиректора Института прикладной физики РАН, академик РАН Ефим Хазанов ранее в среду сообщил о своем задержании в Нижнем Новгороде.