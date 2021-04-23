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АТОР подсчитала, что из РФ в Египет смогут отправлять 266 тыс. туристов в месяц

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Семь крупных туроператоров будут готовы поставить чартерные программы в Египет в случае возобновления чартерного сообщения с курортами, они смогут отправлять в страну не менее 260 тысяч туристов в месяц, посчитали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"По расчетам 2019 года, всего на чартерах в Египет семь ведущих туроператоров суммарно смогли бы предложить российским туристам минимум 66,6 тыс. кресел в неделю, в том числе в Хургаду - порядка 34,7 тыс. кресел, в Шарм-эль-Шейх - около 31,9 тыс. Таким образом, в случае полноценного запуска чартеров туроператоры готовы отправлять на курорты Египта свыше 266 тыс. туристов в месяц. В этом году, с учетом наличия свободных провозных емкостей у всех игроков, объемы могут быть как минимум такими же, если не больше", - сообщает ассоциация.

В пятницу, как сообщили в Кремле, президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились по телефону о восстановлении полноформатного авиасообщения между двумя странами

В АТОР уточняют, что до запрета чартерного сообщения семь крупных туроператоров организовывали чартерные программы в Египет. Это Coral Travel, Anex Tour, Pegas Touristik, "Интурист", "Библио-Глобус", TEZ Tour, TUI Россия.

"Сейчас они, скорее всего, также поставят такие программы из 20 крупных городов, среди которых могут быть Екатеринбург, Казань, Воронеж, Новосибирск, Уфа, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Самара, Краснодар и другие", - отмечает АТОР.

Ранее в ассоциации сообщали, что туроператорам потребуется около двух недель, чтобы развернуть полетные программы.

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на пресс-конференции в четверг, 22 апреля, сообщила, что цены на направлении будут зависеть от того, разрешат ли туроператорам выполнение чартерных рейсов и количества этих рейсов.

АТОР Египет

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