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Обещанные Путиным пособия получат свыше 700 тыс. беременных женщин

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Более 700 тыс. беременных женщин, которые встали на учет в ранние сроки беременности, получат дополнительную финансовую поддержку в соответствии с поручением главы государства, сообщает пресс-служба министерства труда и соцзащиты.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на министра Антона Котякова. По его словам, "поддержка будущих мам очень востребована", и о необходимости увеличить пособия для самых нуждающихся говорили на разных площадках.

"Минтруд России отработает поручение президента о введении таких выплат в кратчайшие сроки. Мы уже готовим необходимые нормативные документы. Оператором выплаты станет Пенсионный фонд России", - сказал Котяков.

В среду в ходе послания Федеральному Собранию глава государства объявил о введении пособия для будущих мам, которые встали на учет в ранние сроки и находятся в сложных материальных условиях.

В пресс-службе Минтруда пояснили, что пособие будет выплачиваться ежемесячно с постановки на учет в медицинской организации до рождения ребенка. За выплатой пособия необходимо будет обратиться в ПФР, подав заявление на портале госуслуг.

"Пособие будет назначаться в том случае, если среднедушевой доход семьи составляет менее прожиточного минимума на человека. Пособие составит половину регионального прожиточного минимума трудоспособного гражданина - в среднем по стране это порядка 6350 рублей", - уточнили в пресс-службе.

Минтруд Антон Котяков Владимир Путин

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