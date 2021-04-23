Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:56Заразились
на 23.04В России 4 744 961+8 840В мире 144 742 652+899 832

У РФ и Чехии останется в посольствах по семь дипломатов

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - К 31 мая в дипмиссиях России в Чехии и Чехии в России останется по семь дипломатов, 25 человек административно-технического персонала и 19 принятых на месте, заявили в МИД РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что к этой дате численность российского посольства в Праге сократится на 35 дипломатов, 46 работников административно-технического персонала. Численность посольства Чехии в Москве к этому времени всего сократится на 16 дипломатов, 4 работников административно-технических сотрудников, 91 на месте принятого сотрудника.

При этом численный состав генконсульств обеих стран не претерпел изменений.

"У обеих сторон останется по семь дипломатов, 25 административно-технических и 19 на месте принятых", - заявили на Смоленской площади.

В МИД РФ заявляют, что безответственное и провокативное поведение чешских властей больно ударило по их же дипслужбе.

17 апреля власти Чехии сообщили о решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны к взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году. Тогда погибли два человека.

19 апреля власти Чехии на фоне этого скандала объявили о решении исключить "Росатом" из тендера на расширение АЭС "Дукованы".

МИД РФ в ответ объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

Новость дополняется

Чехия МИД

Новости по теме

Новости

Навальный решил прекратить голодовку

Навальный решил прекратить голодовку

Минюст признал "Медузу" СМИ-иностранным агентом

Генпрокуратура констатировала раскрываемость только половины преступлений

Генпрокуратура Нидерландов рекомендовала не отменять выплату $57 млрд экс-акционерам ЮКОСа

Каир объявил о полном возобновлении авиасообщения с Россией

Каир объявил о полном возобновлении авиасообщения с Россией
Пандемия коронавируса

Голикова сообщила о росте заболеваемости COVID в семи регионах

Путин решил объявить нерабочими дни между майскими праздниками

Путин решил объявить нерабочими дни между майскими праздниками

Доцент МАИ приговорен к 20 годам колонии за госизмену

Доцент МАИ приговорен к 20 годам колонии за госизмену

Неподтвержденные доходы чиновников в РФ за год выросли втрое

Неподтвержденные доходы чиновников в РФ за год выросли втрое

Прокуроры проверят структуры "Роскосмоса" на предмет исполнения ГОЗ

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');