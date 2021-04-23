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Литва вышлет двух российских дипломатов из солидарности с Чехией

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Литва в знак солидарности с Чехией высылает двух российских дипломатов, объявил министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

В МИД Литвы в пятницу вызвали представителя России и вручили ему ноту, в которой два россиянина объявлены персонами нон грата "за деятельность, не совместимую с дипломатическим статусом", сообщил он. Им дали семь дней, чтобы покинуть страну.

"Насколько мы информированы, Латвия и Эстония решили выслать по одному сотруднику разведки, работавшему под дипломатическим прикрытием", - сказал Ландсбергис.

По его словам, так Вильнюс выразил полную поддержку Чехии. Он также пообещал, что посольство Литвы в Москве поможет чешской дипмиссии, в которой осталось мало работников.

Решение выслать российских дипломатов было принято в результате консультаций с партнерами Литвы, добавил министр.

Ранее о планах стран Балтии выслать в общей сложности четырех российских дипломатов сообщил Bloomberg.

Словакия в четверг объявила о высылке трех сотрудников российского посольства в знак солидарности с Чехией.

МИД Чехии ранее призвал страны Евросоюза и НАТО проявить солидарность с Прагой и высылать российских дипломатов.

17 апреля власти Чехии заявили, что подозревают российскую разведку в причастности ко взрыву склада боеприпасов в 2014 году в Врбетице. В связи с этим из страны выслали 18 российских дипломатов, подозреваемых в работе на разведку. Россия в ответ выслала 20 сотрудников чешского посольства в Москве.

22 апреля МИД Чехии заявил о переходе к паритету в численности персонала в посольствах и потребовал, чтобы Прагу покинули 63 сотрудника российского посольства.

Чехия Литва Москва Габриэлюс Ландсбергис МИД Латвия Эстония Словакия

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