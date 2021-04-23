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МИД Чехии не будет требовать сокращений штата российских генконсульств

МИД Чехии не будет требовать сокращений штата российских генконсульств
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил газете Blesk, что пока не собирается добиваться сокращения штата сотрудников российских генконсульств в Чехии.

Сокращение коснется только посольство в Праге, там, как и в дипмиссии Чехии в Москве, должно остаться семь дипломатов и 25 административных и технических сотрудников. Поскольку российская сторона не предпринимала шагов в отношении чешских генконсульств в России, Прага не собирается требовать сокращений штата и генконсульств России в Брно и Карловых Варах, объяснил министр.

22 апреля Кулганек объявил, что посольство России в Праге должно сократить количество своего персонала до конца весны. Чехию должны будут покинуть 63 сотрудника российского посольства, в Праге считают, что это приведет к "строгому паритету".

На Смоленской площади ответили, что в этом случае к паритету будут приведены категории и количество сотрудников посольств России и Чехии в двух странах.

Представитель МИД Мария Захарова 22 апреля заявила, что "Прага встала на путь разрушения отношений" и дошла до неуважения мнения собственных граждан, которые "выступают за взаимодействие и сотрудничество".

17 апреля власти Чехии сообщили о решении выслать 18 российских дипломатов, которых Прага считала сотрудниками разведки под дипломатическим прикрытием. Чешские власти одновременно обвинили российские спецслужбы в причастности ко взрыву склада боеприпасов в Врбетице и гибели двух человек в 2014 году. 19 апреля "Росатом" был исключен из тендера на расширение АЭС "Дукованы".

Москва в ответ на это выслала из посольства Чехии в Москве 20 сотрудников, объявив их personae non gratae. МИД РФ в ответ объявил ранее на этой неделе 20 сотрудников посольства Чехии в Москве "персона нон грата". МИД Чехии попросил у Москвы разрешения вернуться дипломатам, без которых работа посольства крайне осложнилась. Не получив ответ в течение суток, Кулганек 22 апреля проинформировал о решении властей страны уравнять число представителей персонала в посольстве России в Чехии до уровня представительства в чешском посольстве в Москве.

Чехия Прага Брно Карловы Вары Мария Захарова Врбетица Якуб Кулганек

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