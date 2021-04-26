Южная Корея с мая частично разрешит прямые авиарейсы из Великобритани

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Южная Корея со следующего месяца отменит запрет на прямые рейсы из Великобритании, сообщило в понедельник министерство транспорта.

Министерство земли, инфраструктуры и транспорта заявило, что для удобства корейских жителей Великобритании будет разрешен один прямой рейс Соединенного королевства в неделю, которые будут выполняться двумя южнокорейскими перевозчиками. Авиакомпаниям будет разрешено поддерживать уровень заполняемости менее 60%. При этом 90% всех мест будут предложены гражданам Кореи, отметили в ведомстве.

Первый рейс выполнит авиакомпания Asiana Airlines из лондонского аэропорта Хитроу 9 мая в международный аэропорт Инчхон.

Южная Корея запретила пассажирские рейсы из Великобритании 23 декабря 2020 года, чтобы предотвратить распространение британского штамма коронавируса.

По данным Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA), в понедельник в стране было зарегистрировано еще 500 случаев COVID-19, в результате чего общее число заболевших за время пандемии достигло 119 тыс. 387 человек.