Что случилось этой ночью: суббота, 24 апреля

Указ Путина о мерах против недружественных стран, вызов временного поверенного РФ в Госдеп, снятие ограничений на вакцину J&J в США

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Путин подписал указ о мерах противодействия недружественным действиям иностранных государств. Он ограничивает дипломатическим представительствам стран, совершающих недружественные действия в отношении РФ, возможность нанимать сотрудников в России. Перечень недружественных иностранных государств определит правительство РФ.

- Временного поверенного в делах РФ в США вызвали в Госдепратамент. Там он, по заявлению российского посольства, "решительно отверг беспочвенные обвинения России в дестабилизирующих действиях в Евро-Атлантическом регионе".

- Владимир Путин подписал указ об объявлении длинных майских выходных. Указом дни с 4 по 7 мая 2021 года объявлены нерабочими с сохранением заработной платы. С учетом выходных по случаю 1 мая и 9 мая нерабочим становится период с 1 мая по 10 мая.

- В США возобновят использование вакцины Janssen от компании Johnson & Johnson. Центры по контролю и профилактике заболеваний и Управление по контролю за продуктами и лекарствами США после соответствующей рекомендации группы экспертов объявили, что снимают ограничение на использование препарата.

- Не менее 15 ракет было выпущено по Израилю из сектора Газа в ночь на субботу. На юге Израиля звучали сирены воздушной тревоги, жители спрятались в бомбоубежищах. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. В ответ израильская армия нанесла удары по военному посту "Хамас" в Газе.