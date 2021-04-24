Эксперты CDC рекомендовали возобновить в США вакцинацию препаратом J&J

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Группа экспертов Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в пятницу проголосовала за то, чтобы рекомендовать возобновление использования вакцины от COVID-19 компании Johnson & Johnson. Об этом сообщает телеканал CNN заключение экспертов.

В заключении сказано, что вакцина от COVID-19 Janssen - это название вакцины Johnson & Johnson - подходит для людей старше 18 лет в США.

Американские СМИ уточняют, что десять экспертов проголосовали за рекомендацию возобновить вакцинацию препаратом Johnson&Johnson, четверо - против, один во время голосования воздержался.

Теперь утвердить рекомендации должен директор CDC. После этого вакцинация препаратом может возобновиться в течение нескольких часов или дней. Затем американский регулятор (FDA) подготовит обновленные рекомендации по экстренному использованию вакцины Johnson & Johnson.

На прошлой неделе два центра массовой вакцинации в штатах Северная Каролина и Колорадо (США) временно закрылись после того, как некоторые люди испытали неблагоприятные последствия после уколов вакциной компании Johnson & Johnson.

Американские органы здравоохранения рекомендовали приостановить вакцинацию препаратом производства Johnson & Johnson после того, как они начали расследование по поводу образования тромбов у шести женщин, получивших эту вакцину.

К проверке предполагаемой связи между прививкой и тромбозами приступили Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) и Европейское агентство по лекарственным препаратам.