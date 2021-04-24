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Израиль сообщил о ночном обстреле со стороны Газы

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Не менее 15 ракет было выпущено по Израилю из сектора Газа вечером в пятницу и в ночь на субботу, сообщает The Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля (IDF).

Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. Часть ракет была перехвачена системой противовоздушной обороны "Железный купол", некоторые упали на открытой местности, отмечает издание.

В ответ на удары израильская армия нанесла удары по военному посту "Хамас" в Газе.

В твиттере IDF сказано, что на юге Израиля звучали сирены воздушной тревоги, жители спрятались в бомбоубежищах.

The Times of Israel называет атаку этой ночью самой серьезной за последние месяцы и отмечает, что она произошла после столкновений в Иерусалиме между ультраправыми израильтянами и арабами. По итогам столкновений более полусотни человек были задержаны.

Израиль Сектор Газа Хамас Иерусалим

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