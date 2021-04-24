Путин и Пашинян обсудили ситуацию вокруг Карабаха

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьером Армении Николом Пашиняном, сообщили в субботу в пресс-службе Кремля.

По ее данным, Путин и Пашинян продолжили обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Подтверждается, что благодаря усилиям российских миротворцев обстановка в регионе остается стабильной и спокойной.

Как отметили в Кремле, был проведен обмен мнениями по актуальным темам двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере энергетики.

По данным пресс-службы, Пашинян информировал Путина о развитии внутриполитической ситуации в Армении в связи с назначенными на июнь внеочередными выборами в парламент.