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Путин и Пашинян обсудили ситуацию вокруг Карабаха

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьером Армении Николом Пашиняном, сообщили в субботу в пресс-службе Кремля.

По ее данным, Путин и Пашинян продолжили обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Подтверждается, что благодаря усилиям российских миротворцев обстановка в регионе остается стабильной и спокойной.

Как отметили в Кремле, был проведен обмен мнениями по актуальным темам двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере энергетики.

По данным пресс-службы, Пашинян информировал Путина о развитии внутриполитической ситуации в Армении в связи с назначенными на июнь внеочередными выборами в парламент.

Армения Никол Пашинян Владимир Путин

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