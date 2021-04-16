Пашинян отметил, что Армения пережила внутриполитический кризис без насилия

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что страна выходит из внутриполитического кризиса.

"После 44-дневной войны (в Карабахе осенью 2020 года - ИФ) внутриполитические страсти накалились, и хочу с удовлетворением отметить, что, несмотря на то, что несколько месяцев в Армении звучали призывы убить, расстрелять, свергнуть, мы пришли к развязке внутриполитической ситуации без насилия", - сказал Пашинян на заседании коллегии полиции Армении в пятницу.

Он поручил полиции обеспечить законность на предстоящих 20 июня досрочных парламентских выборах.

"Необходимо обеспечить законность выборов, все необходимые условия для свободного волеизъявления граждан, исключить возможность предвыборных взяток", - отметил Пашинян.