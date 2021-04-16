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Байден заявил, что предложил встретиться с Путиным летом в Европе

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден сообщил, что в Вашингтоне и Москве сейчас прорабатывается возможность встречи лидеров РФ и США летом этого года в Европе.

предложил, чтобы мы встретились лично (с президентом России - ИФ) этим летом в Европе, чтобы обсудить серию вопросов, с которыми сталкиваются наши страны. Наши команды обсуждают эту возможность в настоящее время", - заявил он в ходе выступления в Белом доме.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что новые ограничительные меры Вашингтона не будут способствовать встрече Путина и Байдена. Он отметил, что встречу президентов России и США невозможно организовать в кратчайшие сроки.

Джо Байден Владимир Путин

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