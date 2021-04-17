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Байден заявил, что технологии не заменят личные встречи мировых лидеров

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден на первых очных переговорах с иностранным лидером с момента прихода в Белый дом заявил, что никакие технологии не способны заменить такой формат встреч.

"Нет альтернатив очным переговорам", - сказал он на совместной пресс-конференции с премьером Японии Есихидэ Сугой.

Байден напомнил, что пока такие переговоры являются редкостью, так как действуют ограничения из-за COVID-19.

Ранее на этой неделе Байден предложил провести в ближайшие месяцы очную встречу в третьей стране с президентом РФ Владимиром Путиным. В Белом доме отмечали, что предложение о саммите остается в силе и после введения новых санкций против РФ. В Кремле заявляли, что в случае введения новых ограничительных мер Вашингтона предложение о встрече "в меньшей степени будет коррелироваться с делом". Глава МИД Сергей Лавров уже после объявления о санкциях сообщил, что Москва изучает аспекты предложения Байдена о саммите.

США Джо Байден

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