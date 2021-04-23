Попова объявила о выходе РФ на плато по заболеваемости COVID-19

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Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Россия вышла на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Практически мы вышли на определенное плато в целом по стране", - сказала Попова в ходе презентации мобильного приложения "Путешествую без COVID-19" в пятницу.

По ее словам, осенне-зимний подъем, который был зарегистрирован в РФ в конце осени и начале зимы 2020 года, завершился в январе значительным снижением. В течение марта было еженедельное снижение 10-12%. "Сегодня этот процент меньше", - отмечает Попова.

Глава Роспотребнадзора сообщила, что еженедельное количество зараженных коронавирусом граждан на 100 тыс. населения составляет 41,6 за последнюю неделю. "Это достаточно невысокий показатель. Суточный недельный показатель, таким образом, составляет 5,7-5,9 за разные недели", - сказала она.

"То есть мы ниже порогового уровня, я напомню, что для ряда европейских стран он принят за 7 на 100 тыс. среднесуточное за неделю, в РФ меньше 6", - пояснила Попова.

Ранее она заявляла, что в ряде российских регионов ситуация по коронавирусу может осложниться.

"Мы в течение ряда недель видим замедление темпов снижения: если в марте это было минус 13% в неделю, то сейчас это меньше процента за последнее три недели. Мы практически стоим. В ряде субъектов мы остановились окончательно и есть тенденция, которая говорит, что ситуация может осложниться", - сказала Попова в пятницу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По ее словам, в России сейчас усилена работа эпидемиологов.

"На сегодняшний день под медицинским наблюдением из числа контактных находится 930 тыс. человек. Это люди, которые имели контакт с инфицированным или больным. Это большое количество, в среднем на одного инфицированного приходится четыре контактных, если мы говорим об обычном референсном штамме, с которым имеем дело больше года", - уточнила Попова.

По данным опрештаба, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в пятницу составил 8 840 случаев, наибольшее число заболевших фиксируется в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.