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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:46Заразились
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Попова объявила о выходе РФ на плато по заболеваемости COVID-19

Попова объявила о выходе РФ на плато по заболеваемости COVID-19
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Россия вышла на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Практически мы вышли на определенное плато в целом по стране", - сказала Попова в ходе презентации мобильного приложения "Путешествую без COVID-19" в пятницу.

По ее словам, осенне-зимний подъем, который был зарегистрирован в РФ в конце осени и начале зимы 2020 года, завершился в январе значительным снижением. В течение марта было еженедельное снижение 10-12%. "Сегодня этот процент меньше", - отмечает Попова.

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Глава Роспотребнадзора сообщила, что еженедельное количество зараженных коронавирусом граждан на 100 тыс. населения составляет 41,6 за последнюю неделю. "Это достаточно невысокий показатель. Суточный недельный показатель, таким образом, составляет 5,7-5,9 за разные недели", - сказала она.

"То есть мы ниже порогового уровня, я напомню, что для ряда европейских стран он принят за 7 на 100 тыс. среднесуточное за неделю, в РФ меньше 6", - пояснила Попова.

Ранее она заявляла, что в ряде российских регионов ситуация по коронавирусу может осложниться.

"Мы в течение ряда недель видим замедление темпов снижения: если в марте это было минус 13% в неделю, то сейчас это меньше процента за последнее три недели. Мы практически стоим. В ряде субъектов мы остановились окончательно и есть тенденция, которая говорит, что ситуация может осложниться", - сказала Попова в пятницу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По ее словам, в России сейчас усилена работа эпидемиологов.

"На сегодняшний день под медицинским наблюдением из числа контактных находится 930 тыс. человек. Это люди, которые имели контакт с инфицированным или больным. Это большое количество, в среднем на одного инфицированного приходится четыре контактных, если мы говорим об обычном референсном штамме, с которым имеем дело больше года", - уточнила Попова.

По данным опрештаба, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в пятницу составил 8 840 случаев, наибольшее число заболевших фиксируется в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Анна Попова Роспотребнадзор Коронавирус

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