Более 50 самолетов и вертолетов улетели из Крыма после учений

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Более 50 самолетов и вертолетов перебазированы из Крыма после завершения крупных учений, сообщила газета Минобороны РФ "Красная Звезда" в понедельник.

"Из Крыма на аэродромы постоянного базирования после контрольной проверки за зимний период обучения возвращены более 50 самолётов оперативно-тактической и вертолётов армейской авиации объединения ВВС и ПВО Южного военного округа и морской авиации Черноморского флота", - говорится в публикации.

Отмечается, что самолёты и вертолёты перелетели на свои аэродромы в Краснодарском и Ставропольском краях, в Ростовскую и Волгоградскую области.

22 апреля в Крыму состоялся основной этап учения войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск РФ. В маневрах, по данным Минобороны РФ, задействовали более 10 тыс. военнослужащих, 1,2 тыс. единиц вооружения и военной техники, более 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 22 апреля заявил, что учения в Крыму прошли успешно. Шойгу сказал, что с 23 апреля войска начинают возвращаться в местах постоянной дислокации. По его словам, это касается личного состава 58-й армии Южного военного округа, 41-й армии Центрального военного округа, Седьмой, 76-й десантно-штурмовой и 98-й воздушно-десантной дивизий ВДВ.

23 апреля Минобороны РФ сообщило, что более 20 кораблей Черноморского флота РФ вернулись в пункты постоянной дислокации после участия в учениях в районе Крыма. В министерстве сообщили, что для передислокации из Крыма сил Воздушно-десантных войск задействуют около 40 воинских эшелонов, военно-транспортная авиация совершит более 30 вылетов. Также 23 апреля Черноморский флот РФ сообщил, что большие десантные корабли с морской пехотой вышли в пункты постоянной дислокации после учений в Крыму.

Ранее сообщалось, что в Черное море на маневры пришли большие десантные корабли Северного и Балтийского флотов РФ, артиллерийские и десантные катера Каспийской флотилии. Черноморский флот сообщал о перебазировании в Крым около 50 боевых самолетов.

США и европейские страны ранее выразили озабоченность по поводу усиления военной группировки в Крыму и перемещения российских войск рядом с границей с Украиной. Россия призвала не рассматривать маневры Вооруженных сил вблизи границы с Украиной как проявление агрессии, они никому не угрожают, заявила 15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.