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Артиллерию ВДВ возвратят в Анапу после учений в Крыму

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Артиллерию Новороссийской десантно-штурмовой горной дивизии возвратят на базу в Анапу после учений в Крыму. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

При формировании эшелона на станции в Симферополе, на платформы были погружены 120-мм самоходные оружия "Нона", 122-мм гаубицы Д-30, инженерная техника и техника связи, добавили в сообщении Минобороны.

В министерстве отметили, что всего в передислокации подразделений ВДВ задействовано около 40 воинских эшелонов. Кроме того, будет совершено более 30 вылетов военно-транспортных самолетов, которые доставят личный состав и технику в пункты постоянной дислокации.

22 апреля в Крыму состоялся основной этап учения войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск РФ. В маневрах, по данным Минобороны РФ, задействовали более 10 тысяч военнослужащих, 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники, более 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 22 апреля заявил, что учения в Крыму прошли успешно. По его словам, с 23 апреля войска начинают возвращаться в места постоянной дислокации. Это касается личного состава 58-й армии Южного военного округа, 41-й армии Центрального военного округа, Седьмой, 76-й десантно-штурмовой и 98-й воздушно-десантной дивизий ВДВ. Передислокацию должны завершить до 1 мая.

Более 50 самолетов и вертолетов улетели из Крыма после учений, сообщил в понедельник Южный военный округ. 23 апреля Минобороны РФ сообщило, что более 20 кораблей Черноморского флота РФ вернулись в пункты постоянной дислокации после участия в учениях в районе Крыма. При этом два больших десантных корабля Северного флота "Александр Отраковский" и "Кондопога" пока остаются в Черном море.

Минобороны РФ Крым

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